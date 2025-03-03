Врач Харина: ватные палочки провоцируют образование серных пробок в ушах

Кандидат медицинских наук и оториноларинголог Дарья Харина предостерегла от использования косметических ватных палочек для очистки ушей. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам врача, такие действия могут нанести серьезный ущерб здоровью. При данном способе существует высокий риск повреждения барабанной перепонки, что может привести к серьезным проблемам со слухом.

«Если мы удаляем серу ватными палочками на регулярной основе, мало того, что мы провоцируем дополнительное выделение серы, мы еще и проталкиваем серу глубже, утрамбовываем ее, и таким образом образуются серные пробки», — добавила эксперт.

Среди последствий применения ватных палочек Харина также выделила развитие инфекций и грибковых заболеваний в ушах.