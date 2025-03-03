Врач Харина: ватные палочки провоцируют образование серных пробок в ушах
Кандидат медицинских наук и оториноларинголог Дарья Харина предостерегла от использования косметических ватных палочек для очистки ушей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам врача, такие действия могут нанести серьезный ущерб здоровью. При данном способе существует высокий риск повреждения барабанной перепонки, что может привести к серьезным проблемам со слухом.
«Если мы удаляем серу ватными палочками на регулярной основе, мало того, что мы провоцируем дополнительное выделение серы, мы еще и проталкиваем серу глубже, утрамбовываем ее, и таким образом образуются серные пробки», — добавила эксперт.
Среди последствий применения ватных палочек Харина также выделила развитие инфекций и грибковых заболеваний в ушах.