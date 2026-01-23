Врач Харина назвала холод и сухость воздуха причинами постоянной заложенности носа зимой

Отоларинголог Дарья Харина рассказала «Москве 24» , что зимой нос может быть постоянно заложен из-за холода и сухости воздуха.

По ее словам, такая проблема возникает не только во время инфекционных заболеваний. Некоторые люди чувствительны к физическому воздействию холодного воздуха и ветра, из-за чего на улице у них появляется легкий насморк.

«Сухость воздуха зимой также может вызывать заложенность носа: на слизистой оболочке образуются корочки, затрудняющие свободное дыхание», — пояснила врач.

Она предложила использовать увлажнители воздуха в период отопительного сезона. Лучше всего, если у устройства будет функция очистителя.