Врач Харина назвала главной опасностью самолечения отсутствие диагностики

Одна из главных опасностей самолечения — отсутствие диагностики. Человек не устраняет причину болезни, а лишь пытается избавиться от симптомов. Так он теряет время, когда помощь могла бы быть наиболее эффективной, сообщила радио Sputnik Наталья Харина.
Самостоятельный прием лекарств несет и другие риски. Неверная дозировка, взаимодействие препаратов и индивидуальная непереносимость могут ухудшить состояние и вызвать нежелательные побочные эффекты.
Хронические заболевания требуют постоянного медицинского контроля и часто приема медикаментов. На их фоне последствия самолечения особенно опасны.
