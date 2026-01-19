Врач Харина назвала главной опасностью самолечения отсутствие диагностики

Одна из главных опасностей самолечения — отсутствие диагностики. Человек не устраняет причину болезни, а лишь пытается избавиться от симптомов. Так он теряет время, когда помощь могла бы быть наиболее эффективной, сообщила радио Sputnik Наталья Харина.