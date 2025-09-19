Врач Ханмирзоева назвала боли внизу живота и депрессию симптомами эндометриоза

Эндометриоз — серьезное заболевание, которое может привести к бесплодию и даже инвалидности. Об этом « Известиям » рассказала врач-акушер и гинеколог Сабина Ханмирзоева.

По ее словам, недуг называют скрытым врагом, так как женщины могут годами игнорировать проявления патологии.

«Диагноз ставится в среднем только через 7–10 лет после первых симптомов», — предупредила специалист.

Эксперт указала на разнообразие признаков эндометриоза. Среди них — боли внизу живота, отдающие в поясницу, болезненный половой акт, обильные и затяжные месячные, тревожность, постоянная усталость и даже депрессия. Важно не игнорировать эти сигналы и вовремя обратиться к врачу.

Как пояснила Ханмирзоева, ранняя диагностика и комплексное лечение могут помочь сохранить репродуктивное здоровье. Гинеколог также посоветовала вести дневник боли.