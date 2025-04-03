Врач Ханалиева посоветовала выбирать SPF-крем с витамином C и глицерином

Защита от солнечного излучения имеет первостепенную значимость для поддержания здоровья кожи. Ультрафиолет повышает вероятность возникновения морщин, пигментных пятен и даже рака. Об этом рассказала дерматокосметолог Исита Ханалиева в беседе с « Известиями ».

Врач обратила внимание на необходимость тщательного выбора солнцезащитных средств, учитывая особенности типа кожи и состав косметики. Ханалиева также подчеркнула важность присутствия в кремах дополнительных компонентов, помимо SPF-фактора.

«В составе солнцезащитного крема полезно наличие антиоксидантов, таких как витамины C и E. Они нейтрализуют свободные радикалы, возникающие в результате воздействия УФ-излучения», — отметила медик.

По ее словам, также необходимо наличие увлажняющих ингредиентов, подобных глицерину и гиалуроновой кислоте. Они способствуют поддержанию водного баланса кожи.