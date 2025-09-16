Врач Хан посоветовала сделать осенью прививки от гриппа и пневмококковой инфекции

Осень традиционно сопровождается увеличением заболеваемости вирусными инфекциями. В этот период важно позаботиться о профилактике, сообщила врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Кубани Светлана Хан в беседе с « Краснодарскими известиями ».

По словам медика, в осенний период возрастает риск заражения респираторными заболеваниями из-за снижения температуры и увеличения влажности. Иммунитет ослабевает, и организм становится уязвимым.

Среди рекомендаций Хан — вакцинация от гриппа, опасного своими осложнениями. Прививку стоит делать всем, начиная с шести месяцев.

Также важно поставить вакцину от пневмококковой инфекции, способной вызывать пневмонию, менингит и другие тяжелые болезни. Ее советуют делать детям до пяти лет, пожилым людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.