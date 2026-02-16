Врач Хан объяснил, что ночные пробуждения могут быть связаны с работой кортизола

Врач общей практики Амир Хан в беседе с URA.RU рассказал, что внезапные пробуждения около трех часов ночи могут быть связаны с работой гормона стресса кортизола. В этот период уровень кортизола начинает расти, чтобы подготовить организм к пробуждению.

«В период с двух до четырех утра организм находится в очень специфической фазе. В это время уровень кортизола, то есть гормона стресса, начинает повышаться, чтобы подготовить тело к пробуждению», — отметил доктор.

По словам врача, в норме человек не замечает этого подъема кортизола и продолжает спать. Однако если нервная система перегружена из-за стресса, тревоги или сильного утомления, организм становится более чувствительным к гормональным изменениям. В таком случае рост кортизола может привести к внезапному пробуждению примерно в одно и то же время.

Также врач подчеркнул, что на качество сна влияет уровень сахара в крови. Если глюкоза ночью резко падает, мозг получает сигнал о нехватке энергии и включает режим бодрствования, что может разбудить человека среди ночи.

Хан посоветовал тем, кто часто просыпается в три часа ночи, следить за уровнем стресса, режимом дня и питанием, а при необходимости обращаться к врачу.