Врач Хайкина призвала пить в жаркую погоду воду комнатной температуры

Многие привыкли пить холодную воду, чтобы охладиться в жаркую погоду. Однако врач-эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина предостерегла от этой привычки в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам специалиста, ледяная вода может вызвать спазм сосудов, что опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами ЖКТ. Резкое сужение сосудов приводит к скачкам артериального давления, головокружениям, головным болям, тошноте и болям в животе.

Врач также упомянула парадокс перегрева: «Когда ты пьешь ледяную воду, организму кажется, что он охлаждается. Но на деле начинается обратный процесс. Наш организм работает на сохранение тепла, поэтому резкое охлаждение включит защитную реакцию организма. В результате организм будет с еще большей силой пытаться удержать тепло. И риск перегрева возрастет».

Кроме того, холодная вода в жару увеличивает риск ОРВИ и воспаления горла. После физической нагрузки и перегрева употребление ледяного напитка может привести к ларингиту, фарингиту и ангине.

Хайкина рекомендует пить воду комнатной температуры или слегка прохладную, маленькими глотками. Для облегчения состояния в жару также полезно ополаскивать лицо и шею прохладной водой.