Врач Хайкина предупредила о скачках давления из-за фастфуда в жару

Врач-эндокринолог Дарья Хайкина в беседе с « Газетой.ru » сообщила, что в жару фастфуд становится особенно опасным для здоровья.

Как пояснила эксперт, из-за высокой температуры кровоток в желудке уменьшается, при этом увеличивается приток крови к коже, чтобы охладить тело. В результате жирная и тяжелая пища переваривается плохо, вызывая дискомфорт, вздутие и усталость, добавил сайт KP.RU.

По словам медика, фастфуд богат солью, сахаром и вкусовыми добавками, что в жаркое время провоцирует сильное обезвоживание, скачки артериального давления и отечность.