Врач Хайкина предупредила, что сахар ускоряет старение организма
Врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина рассказала «Известиям», какие продукты способны ускорить процесс старения.
Прежде всего, это сахар, избыток которого негативно влияет на кожу, разрушая коллаген и эластин — вещества, поддерживающие ее упругость
По словам Хайкиной, трансжиры, содержащиеся в фастфуде, маргарине, печенье и другой промышленной выпечке, также приближают старение. Они ухудшают кровообращение, из-за чего кожа не получает достаточно кислорода и питательных веществ, передает RT.
Кроме того, врач включила в список продуктов, ускоряющих старение, алкоголь, изделия из рафинированной муки (например, белый хлеб и макароны), соленые продукты с консервантами (колбасные изделия и копчености), а также газировку и соки.