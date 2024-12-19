Врач Хайкина предупредила, что сахар ускоряет старение организма

Прежде всего, это сахар, избыток которого негативно влияет на кожу, разрушая коллаген и эластин — вещества, поддерживающие ее упругость

По словам Хайкиной, трансжиры, содержащиеся в фастфуде, маргарине, печенье и другой промышленной выпечке, также приближают старение. Они ухудшают кровообращение, из-за чего кожа не получает достаточно кислорода и питательных веществ, передает RT.

Кроме того, врач включила в список продуктов, ускоряющих старение, алкоголь, изделия из рафинированной муки (например, белый хлеб и макароны), соленые продукты с консервантами (колбасные изделия и копчености), а также газировку и соки.