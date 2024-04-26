Врач Хайкина посоветовала включить в детский рацион цельнозерновой хлеб и орехи | 360°

Здоровье 26 апреля 2024, 12:04 Врач Хайкина посоветовала включить в детский рацион цельнозерновой хлеб и орехи

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Эндокринолог Дарья Хайкина заявила, что белый хлеб и булочки стоит исключить из детского рациона. Содержащиеся в них быстрые углеводы не несут питательной ценности, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Такие приемы пищи действительно быстро насыщают организм. Однако через короткое время чувство голода возвращается, пояснила врач.

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По ее словам, в качестве перекусов для ребенка лучше использовать цельнозерновой хлеб, натуральные йогурты, орехи и свежие фрукты. Эти ланчи позволят школьнику оставаться сытым в течение всего учебного дня, добавил RT.