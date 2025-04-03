Врач Хайкина: благодаря завтраку человек испытывает меньше стресса и тревоги

Эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина объяснила пользу первого приема пищи. Сбалансированный и сытный завтрак имеет много преимуществ, отметила эксперт в беседе с « Газетой.ru »

По словам медика, утренняя трапеза обеспечивает стабильный аппетит до обеда, уменьшая желание перекусить. Во-вторых, она «запускает» работу мозга, нормализуя уровень сахара в крови после сна и обеспечивая ясность мышления. Кроме того, регулярный завтрак помогает снизить стресс и тревогу.

«Когда человек завтракает и глюкоза поступает в кровь из пищи, организм получает сигнал, что „опасности нет“, и уровень кортизола снижается. Если же пропустить завтрак, то кортизол не снижается», — пояснила врач.

Еще одним преимуществом она назвала уменьшение тяги к сладким продуктам.