Врач Хайкина: БАДы дополняют рацион, а не заменяют здоровое питание

Витамины и БАДы стали неотъемлемой частью жизни многих, однако вокруг них существует много заблуждений. Врач-эндокринолог Дарья Хайкина рассказала «Газете.Ru» , что витамины не дают энергию самостоятельно, они лишь улучшают обмен веществ при дефиците.

По словам специалиста, заблуждение о пользе больших дозировок опасно: жирорастворимые витамины могут накапливаться и вызывать передозировку. Важно консультироваться с врачом перед приемом добавок.

Рынок БАДов слабо регулируется, и не все продукты эффективны. Натуральные витамины часто сопоставимы с синтетическими аналогами, но многие БАДы имеют низкую биодоступность.

Наконец, витамины не заменят здорового питания. Они лишь дополняют рацион при недостатке питательных веществ. Поддерживать здоровье лучше через правильное питание, физическую активность и профилактику.