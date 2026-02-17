Врач Хачирова рекомендовала придерживаться в Рамадан принципа здоровой тарелки

Диетолог-кардиолог Асият Хачирова поделилась с NEWS.ru рекомендациями по оптимальному питанию в Рамадан.

Специалист указала на важность соблюдения принципа здоровой тарелки, которая должна включать в себя овощи и фрукты, белковые продукты и сложные углеводы.

«После долгого перерыва есть риск переесть. Чтобы правильно начать ифтар, нужно пользоваться правилом „одна еда — одна тарелка“», — объяснила врач.

Хачирова также подчеркнула необходимость восполнения дневной нормы жидкости в темное время суток. Следует выпивать не менее полутора литров чистой питьевой воды или теплого травяного чая.