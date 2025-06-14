Врач Гузман посоветовала беременным ограничить употребление рукколы

Несмотря на пользу рукколы, у этой зелени есть и свои противопоказания. Подробнее рассказала нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с « Газетой.ru ».

По словам врача, людям с проблемами ЖКТ лучше отказаться от рукколы в рационе, поскольку она способна раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника. Кроме того, растение не рекомендуется употреблять при приеме антикоагулянтов — все из-за высокого содержания витамина К, который влияет на свертываемость крови.

Медик также посоветовала беременным и кормящим женщинам ограничить поедание рукколы. То же самое касается пациентов с патологиями щитовидной железы, добавил vse42.ru.