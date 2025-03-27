Врач Гузман: частая рвота у ребенка может указывать на кишечный грипп

Ротавирус, или кишечный грипп, — острое инфекционное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт. Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Гузман поделилась советами о том, как распознать инфекцию у ребенка и предотвратить ее появление. Об этом сообщило СМИ .

Первые симптомы могут проявиться через один-три дня после заражения. К ним относятся: частая рвота, водянистый стул с резким запахом, боли в животе, общая слабость и капризность. В некоторых случаях также могут быть насморк и кашель.

Врач призвала не заниматься самолечением, давать ребенку специальные растворы для регидратации, исключить из рациона жирную, жареную, острую пищу и молочные продукты, обеспечить постельный режим и спокойную обстановку. Также важно использовать отдельные полотенца и предметы личной гигиены, проветривать помещение и проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.