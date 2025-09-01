Врач Гузь призвала не передвигать пострадавшего при оказании первой помощи
Врач Светлана Гузь перечислила частые ошибки, которые люди совершают при оказании первой медицинской помощи. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам медика, первая оплошность — передвигать пострадавшего. Такой подход может ухудшить состояние человека.
«Этого делать нельзя, исключение — прямая угроза жизни (пожар, взрыв, ледяная вода)», — отметила эксперт.
Гузь также призвала не бить пациента без сознания по лицу и не тратить время на проверку зрачков. Кроме того, не стоит вкладывать ложки или пальцы в рот при судорожном припадке. К еще одной оплошности врач отнесла смазывание ожогов маслом и сметаной.