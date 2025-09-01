Врач Гузь призвала не передвигать пострадавшего при оказании первой помощи

Врач Светлана Гузь перечислила частые ошибки, которые люди совершают при оказании первой медицинской помощи. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам медика, первая оплошность — передвигать пострадавшего. Такой подход может ухудшить состояние человека.

«Этого делать нельзя, исключение — прямая угроза жизни (пожар, взрыв, ледяная вода)», — отметила эксперт.

Гузь также призвала не бить пациента без сознания по лицу и не тратить время на проверку зрачков. Кроме того, не стоит вкладывать ложки или пальцы в рот при судорожном припадке. К еще одной оплошности врач отнесла смазывание ожогов маслом и сметаной.