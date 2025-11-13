Врач Гурьянова рассказала, что сбалансированное питание защищает мозг от окислительного стресса

Для поддержания когнитивных функций и энергетического баланса важно следить за питанием. Это помогает мозгу работать без сбоев. Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Никита Гурьянов рассказал «Известиям» , какие продукты особенно полезны.

Как отметил доктор, мозг человека — это уникальный орган, который управляет деятельностью всего организма. Несмотря на небольшой размер, мозг потребляет около 20% всего кислорода и энергии, поступающих в организм человека.

Сбалансированное питание обеспечивает мозг стабильной энергией и защищает его от окислительного стресса. Главными источниками энергии являются глюкоза и сложные углеводы из цельнозерновых круп, овощей и бобовых. Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, орехах и морепродуктах, необходимы для формирования клеточных мембран нейронов.

Витамины группы B способствуют выработке нейромедиаторов, а железо и магний улучшают процессы запоминания и обеспечивают приток кислорода. Магний из орехов, зелени и темного шоколада регулирует активность рецепторов, отвечающих за обучение и память.

Идеальная тарелка для мозга, по словам Гурьянова, включает некрахмалистые овощи (около 50%), качественный белок (25%) и сложные углеводы (25%). Полезными добавками станут столовая ложка оливкового масла или горсть орехов.

Сбалансированный рацион в сочетании с полноценным сном и умеренной физической активностью — основа здоровья нервной системы и высокой работоспособности мозга, заключила эксперт.