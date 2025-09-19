Врач Гурьянов сообщил, что сухость во рту может свидетельствовать о диабете

Постоянная жажда и сухость во рту способны указывать на возможное развитие сахарного диабета. Эти симптомы часто списывают на жару или стресс, но они могут быть первыми признаками заболевания, рассказал врач Никита Гурьянов в беседе с « Известиями ».

По словам эксперта, причина таких симптомов — гипергликемия. Речь идет о состоянии, при котором уровень глюкозы в крови превышает норму. Организм начинает выводить ее с мочой, что приводит к обильному мочеиспусканию и обезвоживанию.

«Ключевое отличие диабетической причины — стойкое повышение уровня глюкозы в крови, которое легко подтверждается лабораторным анализом», — пояснил врач.

Он также добавил, что не всегда жажда и сухость во рту свидетельствуют о развитии недуга. Причины могут быть проще: недостаток воды, жара или влияние лекарств на слюнные железы.