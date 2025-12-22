Врач Гурин предупредил о схожести ощущений при сердечном приступе и защемлении корешков в шее

Защемление нервных корешков C4 и C5 в шее способно вызывать ощущения, схожие с симптомами сердечного приступа. Об этом рассказал доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин в беседе с « Газетой.ru ».

Эксперт подчеркнул значимость шейного отдела позвоночника, сравнив его с крупной транспортной развязкой, через которую проходят важнейшие системы организма. Здесь расположены нервы, обеспечивающие связь с руками, диафрагмой и внутренними органами, кровеносные сосуды, лимфоидные протоки, отводящие жидкость от головы, и мышцы, участвующие в движении шеи и поддержании правильной осанки.

По словам врача, нарушение нормальной работы этого участка ведет к разнообразным осложнениям, таким как головные боли, дискомфорт в сердце, постоянное напряжение мышц и проблемы с подвижностью. Кроме того, защемление нервных корешков на уровне позвонков C4-C5 иногда маскируется под симптом сердечной боли, известной как кардиалгия.