Врач Гуреева: к вакцинации не допускаются дети с признаками инфекции

Перед постановкой прививки ребенок должен быть полностью здоров. К процедуре не допускаются дети с признаками инфекции или с обострением хронических заболеваний, рассказала врач-педиатр Ульяна Гуреева в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, если ребенок перенес острые заболевания, рекомендуется проводить вакцинацию через две-четыре недели после выздоровления. Перед прививкой в ходе профилактических осмотров состояние детей обязательно должен оценить врач.

Специфические для каждой вакцины реакции должны самостоятельно пройти на пятый-седьмой день, отметила Гуреева.

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