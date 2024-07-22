Врач Гуреева: к вакцинации не допускаются дети с признаками инфекции

Перед постановкой прививки ребенок должен быть полностью здоров. К процедуре не допускаются дети с признаками инфекции или с обострением хронических заболеваний, рассказала врач-педиатр Ульяна Гуреева в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, если ребенок перенес острые заболевания, рекомендуется проводить вакцинацию через две-четыре недели после выздоровления. Перед прививкой в ходе профилактических осмотров состояние детей обязательно должен оценить врач.

Специфические для каждой вакцины реакции должны самостоятельно пройти на пятый-седьмой день, отметила Гуреева.