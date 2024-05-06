Врач Гульева: боли в суставах при псориазе проходят только после физической нагрузки | 360°

06 мая 2024, 14:27
Врач Гульева: боли в суставах при псориазе проходят только после физической нагрузки
Псориаз сопровождается пятнами на коже, шелушением и даже неприятными ощущениями в суставах. В беседе с сайтом «Доктор Питер» ревматолог Татьяна Гульева рассказала о характерных именно для этого недуга симптомах.
Боль в суставах в состоянии покоя — главное отличие псориатического артрита от других видов остеоартроза. В таком случае недомогание отступает только после физической нагрузки, пояснила врач.
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По ее словам, к признакам также относятся утренняя скованность, ограничение подвижности позвоночника, повышение температуры и воспалительные заболевания ЖКТ, передала «Вечерняя Москва».
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