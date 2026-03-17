Врач Гулакова сообщила, что назальные спреи и капли не стоит применять чаще трех раз в сутки

Отоларинголог Анна Гулакова сообщила NEWS.ru , что назальные спреи и капли не стоит применять чаще трех раз в сутки. Она подчеркнула, что регулярное использование средств от насморка может привести к привыканию.

Постоянное применение сосудосуживающих спреев влечет за собой негативные последствия, включая риск возникновения зависимости. Она бывает двух типов. Первый — психологический, когда пациент не в силах отказаться от использования препарата. Врач советует применять средство не дольше пяти дней и не чаще трех раз в сутки. Кроме того, следует выбирать спреи, соответствующие возрасту, отдавая предпочтение именно спреям, а не каплям, так как последние сложнее дозировать.

Второй вид зависимости связан с особенностями анатомии носа, такими как искривление перегородки, из-за чего физически может не хватать места для дыхания. Гулакова отметила, что сосудосуживающие капли только временно решают проблему.