Врач Губанова рассказала, что мед способствует снижению артериального давления

Витамины и минералы, содержащиеся в меде, улучшают микроциркуляцию, способствуют снижению артериального давления и положительно влияют на нервную систему. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Ирина Губанова.
В состав меда также входят флавоноиды, органические кислоты и антиоксиданты. Мед обладает как противовоспалительными, так и антибактериальными свойствами. Его активно используют во время простуд, поскольку он смягчает раздражение в горле при кашле.
«Компоненты, входящие в состав меда, способствуют поддержанию функций иммунной системы», — добавила Губанова.
В косметологии экстракт меда применяют для улучшения цвета кожи и повышения ее эластичности.
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