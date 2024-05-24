Врач Григорян предложил кофе и прогулки в качестве альтернативы энергетикам

Эндоваскулярный хирург и кандидат медицинских наук Ашот Григорян напомнил о негативном влиянии энергетиков на организм. Не стоит употреблять напиток чаще одного раза в неделю, отметил эксперт в беседе с «Радио 1».
По его словам, такая газировка способна вызвать привыкание за счет содержащихся в ней компонентов. Речь идет о таурине, кофеине и гуаране, добавила Общественная Служба Новостей.
В качестве альтернативы специалист предложил рациональное употребление кофе. Кроме того, взбодриться помогут прогулки и проветривание помещения.
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