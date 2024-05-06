Врач Григориадис связал детское РПП с отсутствием внимания со стороны родителей | 360°

Здоровье 06 мая 2024, 17:16 Врач Григориадис связал детское РПП с отсутствием внимания со стороны родителей

Читать 360 в

Дети, у которых наблюдается расстройство пищевого поведения (РПП), обделены вниманием со стороны родителей. Об этом рассказал врач Морозовской больницы Николай Григориадис в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, взрослые зачастую заняты исключительно работой. Когда упущения становятся явными, что-то исправить уже сложно, пояснил эксперт.

Реклама

«Дети позавтракали, пошли в школу рано утром, там ничего не поели. Пришли домой в шесть часов вечера, поели первое, второе и легли. Этого делать нельзя», — отметил Григориадис.

Он добавил, что в таком возрасте питание должно быть дробным. Способ подразумевает употребление небольших порций каждые два часа.