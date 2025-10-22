Врач Гозиев сообщил, что компрессы и массаж глаз не помогают при близорукости у детей

Нередко родители прибегают к народным методам для защиты зрения своих детей. Речь идет о прогревании, компрессах и массаже глаз. Однако такие способы не помогают в борьбе с близорукостью, сообщил офтальмолог и офтальмохирург Сино Гозиев в беседе с « Известиями ».

По словам врача, на здоровье глаз влияют такие факторы, как освещенность рабочего места, продолжительность зрительной нагрузки и своевременная коррекция зрения. Особенно рискуют дети, которые много времени проводят с гаджетами, особенно при наличии генетической предрасположенности.

Самым простым и в то же время доказанным способом снижения вероятности проблем со зрением Гозиев назвал ежедневное пребывание на свежем воздухе.