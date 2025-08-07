Врач Горькавая посоветовала разбавлять молоко при заболеваниях ЖКТ

Терапевт-диетолог Марианна Горькавая сообщила News.ru , что людям с хроническими заболеваниями ЖКТ стоит разбавлять молоко жирностью более 2,5%. Жирные молочные продукты могут вызвать неприятные симптомы, такие как тяжесть, вздутие и тошнота.

По словам медика, жирность молока отражает количество молочного жира в 100 граммах продукта. В общем случае разбавление не требуется, однако при заболеваниях желудочно-кишечного тракта лучше добавлять в молоко воду, чтобы избежать дискомфорта.

Кроме того, Горькавая рекомендовала людям, следящим за весом, выбирать молочные продукты с низким содержанием жира. Она подчеркнула, что молоко может быть вредно только при лактозной недостаточности.