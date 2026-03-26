Врач Горчакова посоветовала засекать время приступов при помощи больному с эпилепсией

Сегодня, 26, марта проводится Фиолетовый день, посвященный повышению осведомленности об эпилепсии. Специалисты рассказали сайту Piter TV , как помочь человеку с приступом.

Невролог Нина Попадейкина рекомендовала следующее: если приступ произошел в общественном месте, нужно повернуть человека на бок, подложить под голову и спину что-нибудь мягкое, убрать опасные предметы вокруг и зафиксировать время начала судорог. Затем необходимо позвонить в скорую помощь.

Врач клиники «Рем» Елена Горчакова посоветовала засекать время приступов. Чаще всего они длятся одну-две минуты, но, если приступ продолжается более пяти минут, нужно вызвать медиков. Также она призвала подхватить человека, если он начал падать, уложить его на бок и повернуть голову, чтобы избежать западения языка или захлебывания слюной.