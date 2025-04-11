Врач Голубкова: лучевая терапия снижает риск рецидива рака груди

Медики считают лучевую терапию одним из самых эффективных методов борьбы с раком молочной железы. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач Анастасия Голубкова. По ее словам, использование лучевой терапии после органосохраняющих операций уменьшает вероятность возвращения опухоли с 30–40% до 5–8%.

Прежде чем назначить лучевую терапию, врачи создают точные планы облучения для минимального воздействия на здоровые ткани. Этот метод также применяют в паллиативной помощи для облегчения болевых ощущений, написал сайт kp.ru.

Важно регулярно проходить осмотры у маммолога, даже если ничего не беспокоит. Рак молочной железы — самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. За последние 10 лет количество случаев развития злокачественных новообразований молочных желез среди женщин в возрасте 15–40 лет выросло примерно на 64%.