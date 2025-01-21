Врач Голова: о свежий хлеб, попкорн и вяленое мясо можно сломать зуб

Стоматолог-эндодонтист Виктория Голова предупредила о неожиданной опасности некоторых продуктов для здоровья зубов. Об этом сообщил News.ru .

По словам врача, навредить полости рта способен свежий хлеб, обладающий мягкой структурой. Пациенты зачастую слишком сильно прикусывают пищу, и если у зуба тонкие стенки или был удален нерв, то такое давление может привести к его поломке.

Медик также добавила, что значительную нагрузку на жевательные мышцы оказывает вяленое мясо, из-за чего есть риск повредить зубы. Кроме того, закрытые зерна попкорна могут стать причиной сколов пломб, подчеркнула специалист.