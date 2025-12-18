Врач Гнелица подтвердил, что без большого пальца нельзя водить машину на механике

Управление автомобилем с механической трансмиссией невозможно без участия большого пальца руки, сообщил травматолог, ортопед и кандидат медицинских наук Николай Гнелица в интервью « Абзацу ».

По его словам, большой палец играет ключевую роль в формировании структуры ладони, обеспечивая необходимые усилия и точность движений при переключении передач.

«Автомобиль — опасное средство передвижения. Почему человек с потерянным большим пальцем должен управлять тем, что представляет опасность для общественности?» — отметил медик.

Напомним, суд оставил без удовлетворения обращение жителя Красноярского края, оспаривавшего запрет на управление автомобилями с механической коробкой передач при утрате двух фаланг большого пальца.