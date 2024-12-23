Врач Глазков: во время праздников россияне чаще всего травмируются из-за гололеда

Врач-травматолог, ортопед Юрий Глазков отметил, что во время новогодних праздников жители России чаще всего получают травмы из-за трех основных факторов: гололеда, алкоголя и пиротехники. Он объяснил телеканалу «Звезда» , что сочетание скользкой поверхности и алкогольного опьянения зачастую приводит к падениям.

Также он указал на то, что от использования пиротехники страдают глаза и руки. По словам медика, число пациентов с травмами кистей в Москве не уменьшается из года в год.

Глазков подчеркнул, что падения приводят к переломам шейного отдела позвоночника, локтей и плеч у пожилых людей, особенно подверженных остеопорозу. Он также акцентировал внимание на необходимости присмотра за старшими членами семьи в праздничные дни.

Напомним, россияне будут отдыхать с 29 декабря по 8 января.