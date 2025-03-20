Врач Гладкина призвала следить за сбалансированностью питания во время поста

Она напомнила, что людям с хроническими заболеваниями следует обязательно проконсультироваться с врачом перед началом поста, особенно в стадии обострения.

«Пациентам с болезнями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, почек, анемией или латентным дефицитом железа, сахарным диабетом следует консультироваться с врачом заранее», — уточнила специалист.

Гладкина также перечислила симптомы, при которых необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью: боли в животе, тошнота, рвота, диарея, головокружение, слабость, обмороки, тремор, судороги, нарушение сна, ухудшение зрения, частые головные боли и резкое снижение веса (более 10% за две недели).

Врач обратила внимание на психоэмоциональное состояние. Если во время поста наблюдается тревожность, раздражительность или апатия, то это тоже повод обратиться к врачу. Гладкина призвала следить за сбалансированностью питания, достаточным употреблением жидкости и поддержанием водного баланса.