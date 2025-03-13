Врач Гинзбург призвал отказаться от бутербродов на завтрак

Известный врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург посоветовал не есть бутерброды на завтрак. Свою позицию доктор объяснил в беседе с «Газетой.Ru» .

Специалист подчеркнул, что колбаса, которая обычно входит в состав бутерброда, не подходит для здорового питания, так как изготавливается из переработанного мяса. Такие продукты часто содержат трансжиры, вызывающие различные заболевания, сообщил сайт RT.

Кроме того, эксперт рекомендовал избегать каш быстрого приготовления из-за высокого содержания сахара. Гинзбург также предупредил о вреде употребления кофе натощак, поскольку это может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка.