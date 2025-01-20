Врач Гинзбург: яблоки помогают очистить организм и улучшить кровообращение

Диетолог Михаил Гинзбург раскрыл малоизвестные полезные свойства яблок. Он заявил, что употребление этих фруктов способствует предотвращению множества заболеваний, передала «Вечерняя Москва».
По словам медика, особую ценность плодов обеспечивают содержащиеся в них пищевые волокна. Эти волокна действуют как пребиотики, поддерживая полезную микрофлору кишечника и помогая очистить организм. Комбинация кверцетина и аскорбиновой кислоты в яблоках улучшает кровообращение, укрепляет стенки сосудов и препятствует развитию атеросклероза. Кроме того, фрукты оказывают положительное влияние на состояние зубов, добавили «Известия».
Гинзбург также отметил, что в определенных случаях яблоки могут нанести вред здоровью. Например, пациентам с диабетом разрешено есть такие плоды только после приема пищи.
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