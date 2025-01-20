Врач Гинзбург: яблоки помогают очистить организм и улучшить кровообращение

По словам медика, особую ценность плодов обеспечивают содержащиеся в них пищевые волокна. Эти волокна действуют как пребиотики, поддерживая полезную микрофлору кишечника и помогая очистить организм. Комбинация кверцетина и аскорбиновой кислоты в яблоках улучшает кровообращение, укрепляет стенки сосудов и препятствует развитию атеросклероза. Кроме того, фрукты оказывают положительное влияние на состояние зубов, добавили «Известия».

Гинзбург также отметил, что в определенных случаях яблоки могут нанести вред здоровью. Например, пациентам с диабетом разрешено есть такие плоды только после приема пищи.