Врач-гериатр Готина: апатия и агрессия могут быть проявлением легкой степени деменции

Деменция имеет три формы тяжести: легкую, умеренную и тяжелую. На начальную стадию заболевания могут указывать такие несвойственные человеку симптомы, как апатия, раздражительность и агрессия, рассказала врач-гериатр Алиса Готина в беседе с «Газетой.Ru».
При отсутствии лечения болезнь стремительно прогрессирует, поэтому важно уделять внимание малейшим признакам деменции, отметила специалист. В конечном итоге недуг может привести больного к инвалидному креслу.
При приеме необходимых лекарств и регулярной поддержке активности мозга пациенты могут прожить до 20 лет после диагностирования болезни Альцгеймера, подчеркнула Готина.
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