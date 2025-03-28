Врач Гераськина: рост числа случаев детской инвалидности может быть связан с улучшением диагностики

В Тюменской области число детей с инвалидностью достигло рекордного уровня. Педиатр Анна Гераськина рассказала aif.ru , что увеличение случаев детской инвалидности может быть связано с улучшением диагностики, которая позволяет выявлять отклонения на ранних стадиях.

По данным на 1 января 2025 года, в регионе зарегистрировано более 10 тысяч таких детей, что на 782 человека больше, чем годом ранее. Эта тенденция наблюдается уже четыре года, написал «ФедералПресс».

Экологические изменения, токсины и стресс оказывают влияние на здоровье будущих матерей. Продукты с вредными добавками и промышленные выбросы могут вызывать накопление токсинов в организме и негативно влиять на репродуктивное здоровье. Исследования подтверждают связь между экологией и генетикой, но этот вопрос требует дополнительного изучения.

Кроме того, рост числа родителей с хроническими заболеваниями также влияет на детей. Генетические нарушения, инфекции во время беременности, вредные привычки родителей, неправильное питание и отсутствие пренатального ухода могут привести к детской инвалидности.