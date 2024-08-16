Врач-гастроэнтеролог Кашух рассказала, что червяки в малине не несут угрозы для здоровья

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с изданием Life рассказала, что будет, если съесть малину вместе с червяком. По словам медика, такие ягоды богаты витаминами и не несут угрозы для здоровья.

Специалист уточнила, что личинки в ягодах откладывает малинный жук, потомство которого рождается уже внутри сочного плода.

«Конечно, это не значит, что малину надо есть с червяками. Пользы или существенного вреда от этих насекомых нет, как и строгих диетических рекомендаций», — сказала она.

Тех, кого смущает наличие в малине червяков, можно залить ягоды водой, дождаться, пока насекомые всплывут, а затем слить ее.

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