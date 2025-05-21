Врач Гальцев отметил, что профессиональный травматолог должен совмещать теорию с практическими навыками

Заведующий травматологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Георгий Гальцев поделился опытом и взглядами на профессию травматолога в интервью изданию «Петербургский дневник» .

Гальцев начал свою медицинскую карьеру в Военно-медицинской академии, где первоначально стремился стать простым хирургом. Со временем он понял, что травматология представляет особый интерес и соответствует его профессиональному призванию. Работа в отделении позволила ему глубоко погрузиться в изучение анатомии и особенностей повреждений опорно-двигательного аппарата, сделав его страстным приверженцем специальности.

Будучи опытным специалистом, Гальцев подчеркивает важную особенность профессии травматолога — непрерывное обучение и самосовершенствование. Медицинская наука постоянно обновляется, появляются новые методики операций и диагностики, и врачу необходимо держать руку на пульсе последних достижений науки и практики.

Профессиональный травматолог должен совмещать теоретические знания с практическими навыками, уметь анализировать сложные ситуации и принимать быстрые решения. Постоянное обновление знаний и поддержание профессионального мастерства позволяет врачам оказывать качественную медицинскую помощь и добиваться хороших результатов в лечении сложных травм.