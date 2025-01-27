Врач Гальперин: основной метод лечения ОРВИ — покой и обильное питье

В России наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как снизить риск заражения, рассказал кандидат медицинских наук Семен Гальперин в интервью радио Sputnik .

По словам специалиста, инфекции, циркулирующие сейчас, в большинстве случаев проходят без тяжелых последствий. Однако среди достаточно легких заболеваний бывают тяжелые случаи с летальным исходом.

Специфических профилактических мер, которые бы гарантировали полную защиту от заражения, не существует. Вакцинация снижает риски, но не дает стопроцентной гарантии, тем более что каждый год появляются новые штаммы инфекций.

Вместо посещения мест массового скопления людей лучше всего выбрать прогулки на свежем воздухе, где вирус не может размножаться. Если же вы заболели, то помните, что основной метод лечения вирусных заболеваний – это покой, отдых и обильное питье, заключил Гальперин.