Врач Галлямова предупредила о риске развития рака из-за купания в воде с мазутом

Доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова поделилась информацией о последствиях купания в водоеме с мазутом. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Как пояснила медик, мазут обладает фототоксичностью, из-за чего у человека повышается чувствительность к солнцу после контакта с жидкостью. Химическая реакция мазута с солнечными лучами неизбежна, даже если попытаться смыть вещество.

«Мазут — это не просто загрязнение или какой-то ожог, с которыми можно справиться при помощи антибиотиков», — пояснила эксперт.

По словам врача, в данном случае речь идет о сильном поражении кожи, которое в дальнейшем может обернуться развитием рака.