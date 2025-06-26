Врач Галлямова предупредила о риске развития рака из-за купания в воде с мазутом
Доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова поделилась информацией о последствиях купания в водоеме с мазутом. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Как пояснила медик, мазут обладает фототоксичностью, из-за чего у человека повышается чувствительность к солнцу после контакта с жидкостью. Химическая реакция мазута с солнечными лучами неизбежна, даже если попытаться смыть вещество.
«Мазут — это не просто загрязнение или какой-то ожог, с которыми можно справиться при помощи антибиотиков», — пояснила эксперт.
По словам врача, в данном случае речь идет о сильном поражении кожи, которое в дальнейшем может обернуться развитием рака.