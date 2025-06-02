Врач Галлямова предупредила о риске грибковой инфекции из-за сухого шампуня

Регулярное применение сухих шампуней способствует появлению грибковых и бактериальных инфекций на коже головы. Об этом сообщила Юлия Галлямова, дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, в интервью для « Москвы 24 ».

Как пояснила врач, такие средства создают эффект свежести, поглощая кожный жир и влагу. Однако их следует использовать исключительно в экстренных ситуациях, так как продукт не очищает кожу.

«В конечном итоге эти шампуни забивают поры на волосистой части головы», — предупредила медик.

По ее словам, это может стать причиной развития бактериальных, вирусных, грибковых или гнойных инфекций. Для предотвращения заболеваний кожи рекомендуется ограничить использование средств до одного-двух раз в неделю.