Врач Галлямова посоветовала использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30
Дерматолог и трихолог Юлия Галлямова рассказала, как жителям городов защищаться от ультрафиолетовых лучей. Медик посоветовала использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30, сообщила Pravda.Ru.
По словам врача, при недолгом пребывании на солнце достаточно одного нанесения. Однако долгая прогулка требует обновления средства.
«Если в совокупности вам добежать до метро и от метро, соответственно, вам достаточно будет одного раза нанесения», — пояснила медик.
Дерматолог предупредила, что даже через большие окна в помещения могут проникать ультрафиолетовые лучи. В таких условиях обновлять крем также нужно каждые два часа, добавила «Пенза-пресс».
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