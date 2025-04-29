Врач Галлямова посоветовала использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30

Дерматолог и трихолог Юлия Галлямова рассказала, как жителям городов защищаться от ультрафиолетовых лучей. Медик посоветовала использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 , сообщила Pravda.Ru.

По словам врача, при недолгом пребывании на солнце достаточно одного нанесения. Однако долгая прогулка требует обновления средства.

«Если в совокупности вам добежать до метро и от метро, соответственно, вам достаточно будет одного раза нанесения», — пояснила медик.

Дерматолог предупредила, что даже через большие окна в помещения могут проникать ультрафиолетовые лучи. В таких условиях обновлять крем также нужно каждые два часа, добавила «Пенза-пресс».