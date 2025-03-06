Врач Гайворонская: шум в ушах может быть симптомом депрессивных расстройств

Каждый пятый человек на планете сталкивается с тиннитусом — звоном или шумом в ушах. Иногда это быстро проходит, но иногда становится постоянной проблемой. Невролог Елена Гайворонская рассказала KP.RU , почему не стоит откладывать визит к специалисту при появлении шума в ушах.

По словам врача, чаще всего встречается двусторонний шум, который усиливается в тишине и мешает заснуть. Это может быть симптомом тревожно-депрессивных расстройств. Чтобы исключить другие возможные патологии, необходимо обратиться к врачу.

Также важно найти истинную причину проблемы. Хотя остеохондроз, протрузии, грыжи, отложения в сосудах и особенности строения артерий не вызывают шум в ушах, все равно необходимо пройти обследование. Если шум появился внезапно, сопровождается ухудшением слуха или болью в ухе, нужно как можно скорее записаться на прием к специалисту, добавила медик.