Врач Гайдаш указала на риски для здоровья мужчин при ношении термобелья

Кандидат медицинских наук, дермотоонколог, косметолог, дерматолог Наталия Гайдаш в беседе с радио Sputnik обратила внимание на влияние термобелья на здоровье мужчин.

Термобелье, предназначенное для сохранения тепла и отвода влаги, может быть не так безобидно, как кажется на первый взгляд.

По словам врача, длительное ношение термобелья может негативно сказаться на мужском здоровье, особенно на процессе сперматогенеза, поскольку оно способствует повышению температуры в области половых органов. Наталия Гайдаш также подчеркнула, что плотно прилегающее белье может вызывать натирание и опрелости, что потенциально опасно в случае индивидуальной аллергической реакции.