Врач Гайдаш сообщила, что ожоги нельзя смазывать жиросодержащими препаратами

Врач-дерматолог Наталия Гайдаш в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, что ни в коем случае нельзя делать, если человек получил солнечный ожог. По словам медика, неправильное лечение зачастую усугубляет воспалительный процесс.

Ожоги нельзя смазывать жиросодержащими препаратами по типу сметаны, кефира или оливкового масла.

«Потому что это жиросодержащие продукты, которые создают на коже пленку, и под этой пленкой развиваются инфекционные процессы, как в парнике», — пояснила дерматолог.

Также не стоит самостоятельно вскрывать пузыри, которые образовались после ожогов. Гайдаш предупредила, что с помощью щеток и скрабов на поврежденную область можно занести инфекцию.