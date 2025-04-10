Врач Гагаев посоветовал отвлекаться на дыхание во время гастроскопии

Чтобы обследовать состояние желудочно-кишечного тракта, врачи назначают пациентам гастроскопию (ЭГДС). Благодаря развитию медицинских инструментов процедура комфортна для пациента. Соответствующий вопрос обсудили врачи-эндоскописты нижегородского онкодиспансера во время лекций в Парке науки ННГУ, сообщила Pravda-nn.ru .

Во время гастроскопии специалисты исследуют гортань, пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку. Это позволяет обнаружить воспалительные заболевания, эзофагит, гастриты, язвы, а также доброкачественные и злокачественные новообразования ЖКТ. Процедура длится 5–10 минут и может проводиться без седации.

Врач-эндоскопист НИИ клинической онкологии НОКОД Роман Гагаев подчеркнул, что процедура хоть и неприятная, но безболезненная. При исследовании может ощущаться дискомфорт из-за наличия инородного тела в пищеводе. Медик посоветовал отвлекаться от ЭГДС на дыхание.