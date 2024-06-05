Врач Гаджиева предупредила, что спазмолитики лишь продлевают приступ мигрени

Невролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Марина Гаджиева в беседе с изданием Life посоветовала россиянам, страдающим от приступов мигреней, отказаться от спазмолитиков.

Как пояснила медик, препараты по типу но-шпы и спазмалгона не облегчают боль, поскольку мигрень никак не связана со спазмом.

«Чаще всего в патогенез мигрени входит расширение твердой мозговой оболочки, а не спазм. Поэтому использование спазмолитиков не только не скупирует приступ мигрени, но и продлит его», — пояснила Гаджиева.

Врач рассказала, что профилактическая терапия мигрени длится от шести месяцев. Если человек почувствовал уменьшение количества приступов, терапия все равно не прерывается.