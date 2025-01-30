Врач Фомина призвала наносить на кожу ребенка крем с цинком перед прогулкой

Зимой кожа ребенка требует особого внимания, поскольку детская система терморегуляции недостаточно развита, и кожа особенно уязвима перед внешними факторами. Советы по уходу в холодный период дала врач-дерматовенеролог Елизавета Фомина в интервью изданию РИАМО .

Перед выходом на улицу Фомина рекомендует наносить специальный защитный крем, который содержит оксид цинка и другие защитные компоненты. Этот крем следует применять примерно за полчаса до прогулки, чтобы уменьшить вероятность обморожений, написал сайт kp.ru.

Кроме того, врач предупреждает, что горячая вода способна нарушить естественный кожный барьер, вызывая сухость и раздражения. По этой причине лучше выбирать мягкие гели и масла для купания без содержания сульфатов, а использование мочалок и губок и вовсе ограничить.